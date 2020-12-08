В Бурятии женщина живёт в аварийном доме из-за ошибки чиновников

Общество, Фото: предоставлено ОНФ в Бурятии

Из-за ошибки чиновников, которую никто не хотел признавать, женщина мучается 11 лет



В феврале 2020 года в ОНФ поступило обращение от жительницы посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Женщина проживает в бараке – жилье, которое в 1970-е годы строили, как временные дома для работников БАМА. Срок службы таких домов не более 25 лет. В начале 2000-х годов эти помещения массово признавали аварийными, списывали и расселяли. Но законные права жительницы Нового Уояна были грубо нарушены, сообщает пресс-служба ОНФ по Бурятии.



Женщина 11 лет не может добиться переселения из аварийного дома. В 2009 году заключением межведомственной комиссии её дом был признан аварийным. Но позже дом был исключён из программы расселения на 2013–2017 гг. в связи с допущенной ошибкой в адресе. Такого дома, как посчитала администрация района, не существует.



Жительница обратилась в суд с требованием обязать администрацию Северо-Байкальского района выкупить её жильё из-за непригодности для проживания. Суд отказал, так как в акте указан дом № 3-2, квартира № 3, а акта об обследовании по данному адресу нет.



- Обращение в прокуратуру результатов не принесло. Ответы заявительница получала однотипные: акта на ваш дом нет, а акт, который имеется, составлен на дом, которого не существует, - рассказали в ОНФ.



Из-за ошибки чиновников, которую никто не хотел признавать, жительница повторно смогла добиться признания дома аварийным только в 2018 году



Органы прокуратуры неоднократно проводили проверки, а сама жительница злополучного дома дважды обращалась с соответствующим заявлением в суд, однако все её доводы были признаны несостоятельными.



После того, как к вопросу в феврале 2020 года подключились активисты ОНФ, которые обратились в прокуратуру, в результате проверки главе посёлка Новый Уоян вынесено представление. Жительницу поставили в очередь на получение соцвыплаты для приобретение жилых помещений в рамках госпрограммы по переселению из аварийного жилья.



Администрация Северо-Байкальского района также сообщила, что виновный в ошибке сотрудник был уволен со службы. Однако активисты ОНФ нашли в данном случае нестыковку: ошибка муниципальных властей в отношении жительницы Нового Уояна допущена в 2009 году, представление прокуратуры было вынесено в феврале 2020 г., а сотрудник администрации был уволен в 2018 году по собственному желанию. И не нашлось достоверных сведений, тот ли сотрудник причастен к совершенной ошибке и на основании чего его действительно уволили.



Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко говорит, что на этом история для пострадавшей жительницы Нового Уояна ещё может быть не окончена.



- Халатное и небрежное отношение к работе со стороны чиновников привело к тому, что жительница аварийного дома проживала в плохих условиях 11 лет. Только в этом году её поставили в очередь на переселение. Но учитывая тот факт, что сроки предоставления соцвыплаты пострадавшей зависят от объёма выделенных средств из федерального и республиканского бюджетов, долгожданное переселение может растянуться на десятилетия. К тому же фактически никто так и не понёс соразмерное наказание за ошибку, - заключил Максим Киреенко.

