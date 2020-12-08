Мужчина выловил рыбы на 50 тысяч рублей
Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в незаконном вылове рыбы. Во время нереста в реке Баргузин мужчина установил рыболовную сеть и поймал 100 рыб. Причинён ущерб государству на сумму 50 тысяч рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 220 часов обязательных работ. Также удовлетворён иск о взыскании с виновного ущерба.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии назначили обязательные работы за 100 рыб
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