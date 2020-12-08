В Бурятии нашли управу на бродящих коров

В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии в селе Зун-Мурино нарушали закон в сфере содержания сельскохозяйственных животных.
Установлено, что администрацией сельского поселения не осуществляется надлежащий контроль за соблюдением правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории поселения. Владельцы животных допускают их безнадзорный выпас. При этом администрацией сельского поселения меры по привлечению к административной ответственности лиц, не соблюдающих указанные правила, не принимаются, соответствующие материалы в административную комиссию не направляются.
- По результатам рассмотрения искового заявления прокурора района Тункинский районный суд признал бездействие должностных лиц администрации незаконным и обязал принять меры по осуществлению контроля за соблюдением правил содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда в законную силу не вступило.
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