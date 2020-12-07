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Жители Кяхты в Бурятии ждут новогоднюю ёлку

Жители Кяхты в Бурятии ждут новогоднюю ёлку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кяхтинцы интересуются сроками установки зелёной красавицы

Жители города Кяхта в Бурятии обеспокоены тем, что у них до сих пор не поставили новогоднюю ёлку. Вопрос о том, когда же её установят люди задали администраторам группы «Кяхта-инфо. 24/7».

В группе вопрос адресовали главе города Кяхта Евгению Степанову.

- По городу мы установили 3 ёлки - это по ул. Ленина 69, в посёлке Слобода, напротив военкомата. Наряжать будут управляющие компании, - сказал градоначальник.

Также он отметил, что на этой неделе будут устанавливать ёлку на площади.

В столице Бурятии зелёная красавица уже стоит. Над ней раскинулось «звёздное небо». Улан-удэнская ёлка попала в топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками. По своим размерам она обошла московскую на полметра – 27,5 метров.
новогодние елки
 
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