Эковыходной состоялся на Байкале
Два десятка молодых иркутян и отправились в воскресенье в посёлок Листвянка на Байкале, где устроили эковыходной. На окраине Листвянки они разбились на четыре команды, надели устойчивые к морозу и механическим повреждениям перчатки и начали собирать мусор на скорость! Более того: каждая команда сортировала отходы прямо в процессе, рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Руководили необычным конкурсом Виктория Пилипенко и Валерий Калинин, представители экологического сообщества Иркутского госуниверситета:
- Эта экологическая акция приурочена ко всемирному дню волонтёра. Его отмечают 5 декабря, и у нас в Иркутской области в это время уже лежит снег. Но пока на берегах Байкала его мало, и нам он не помеха! Место для проведения акции нам помогли определить сотрудники Листвянского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и муниципальные власти посёлка Листвянка. Сегодня нам представился отличный шанс на практике отработать все имеющиеся знания о раздельном сборе мусора, уровню опасности отходов, их транспортировке на переработку… За каждый вид отходов и его вес ребятам начисляются баллы, дополнительные можно заработать на теоретической части акции. По итогам мероприятия организуем пикник и вручим призы команде-победителю. Но самое важное, что этот берег будет чист! Сюда приезжают туристы и гости из разных стран, множество наших земляков: хотелось бы, чтобы у них даже мысли оставить после себя мусор не возникло. Мы надеемся, что наша сегодняшняя акция будет полезна всем к ней причастным. А в следующем году, как сойдёт снег, мы ещё сюда вернёмся: поддержим чистоту и попробуем пообщаться с гостями Прибайкальского национального парка на тему раздельного сбора мусора.
В Листвянке соревновались в сборе мусора на скорость
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все представители сборной республики не остались без награды
Кяхтинцы интересуются сроками установки зелёной красавицы
Конфликт незаметно заснял одноклассник
Эковыходной состоялся на Байкале
Техника предназначена для ухаживающих за своими детьми родителей
Мастер-класс состоялся в женской колонии
В Бурятии назвали условия проведения новогодних утренников и ёлок в детсадах и школах
В Бурятии рассказали, как решается проблема обманутых дольщиков
Синоптики прогнозируют приход холодного воздуха с Арктического побережья
Голосование продлится до 23 декабря
Лекции прослушают учащиеся 1-8 классов
Всего в состав сборной страны вошли десять спортсменок
Пропавший бывший военный нашёлся возле кладбища
Всероссийская киберспортивная школьная лига набирает участников
Птицы лакомились оставшимися на дереве плодами