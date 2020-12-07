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В Листвянке соревновались в сборе мусора на скорость

В Листвянке соревновались в сборе мусора на скорость
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Эковыходной состоялся на Байкале

Два десятка молодых иркутян и отправились в воскресенье в посёлок Листвянка на Байкале, где устроили эковыходной. На окраине Листвянки они разбились на четыре команды, надели устойчивые к морозу и механическим повреждениям перчатки и начали собирать мусор на скорость! Более того: каждая команда сортировала отходы прямо в процессе, рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Руководили необычным конкурсом Виктория Пилипенко и Валерий Калинин, представители экологического сообщества Иркутского госуниверситета:

- Эта экологическая акция приурочена ко всемирному дню волонтёра. Его отмечают 5 декабря, и у нас в Иркутской области в это время уже лежит снег. Но пока на берегах Байкала его мало, и нам он не помеха! Место для проведения акции нам помогли определить сотрудники Листвянского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и муниципальные власти посёлка Листвянка. Сегодня нам представился отличный шанс на практике отработать все имеющиеся знания о раздельном сборе мусора, уровню опасности отходов, их транспортировке на переработку… За каждый вид отходов и его вес ребятам начисляются баллы, дополнительные можно заработать на теоретической части акции. По итогам мероприятия организуем пикник и вручим призы команде-победителю. Но самое важное, что этот берег будет чист! Сюда приезжают туристы и гости из разных стран, множество наших земляков: хотелось бы, чтобы у них даже мысли оставить после себя мусор не возникло. Мы надеемся, что наша сегодняшняя акция будет полезна всем к ней причастным. А в следующем году, как сойдёт снег, мы ещё сюда вернёмся: поддержим чистоту и попробуем пообщаться с гостями Прибайкальского национального парка на тему раздельного сбора мусора.
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