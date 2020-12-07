В Улан-Удэ лицей подарил отделению детской онкологии технику

Общество, Фото: детская республиканская клиническая больница

Техника предназначена для ухаживающих за своими детьми родителей



Отделению детской онкологии детской республиканской больницы в Улан-Удэ подарили холодильник, электроплиту, микроволновую печь и стиральную машину. Эта бытовая техника предназначена для ухаживающих за своими детьми мам и пап. Безвозмездную помощь оказал коллектив педагогов, сотрудников, родители и учащиеся музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева.



- Лечение маленького больного онкологическим заболеванием проводится здесь круглосуточно в течение не одной и не двух, а многих недель и месяцев – практически живут… Специфика заболеваний и лечения требует очень индивидуального подхода к питанию и уходу. Если ребенок во время или после курса противораковой химиотерапии захотел чего-то съесть или попить – это радость, и маме нужно тут же приготовить и дать ему поесть и попить! Так что, помимо больничной еды, ребёнку обязательно нужно питание по его требованию, - отметили в больнице.



- Поэтому дополнительный холодильник – очень кстати. Не говоря уже о новой хорошей плите, микроволновке. И для стирки теперь у наших пациентов и ухаживающих есть отдельная специальная стиральная машина, - добавили представители больницы.



В медучреждении поблагодарили учащихся, сотрудников лицея за большую помощь.





