В Улан-Удэ осуждённых учили готовить куриные голени в остром соусе

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мастер-класс состоялся в женской колонии



В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ продолжается цикл кулинарных мастер-классов. На этот раз осуждённые учились готовить куриные голени в остром соусе.



Участники мастер-класса узнали, какие ингредиенты необходимы для блюда, в какой последовательности смешивать составные части соуса, сколько мариновать куриные голени в подготовленном маринаде и при каком температурном режиме выпекать.



Осуждённые продемонстрируют полученные кулинарные навыки на новогодних праздниках. Они приготовят блюда, которым их обучали на протяжении года, сообщили в УФСИН по Бурятии.

