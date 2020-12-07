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В Бурятии почти тысяча дольщиков получат квартиры или компенсации

В Бурятии почти тысяча дольщиков получат квартиры или компенсации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии рассказали, как решается проблема обманутых дольщиков

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии был создан фонд поддержки дольщиков. Его основной целью является завершение строительства или выплата компенсаций обманутым дольщикам.

В июле 2020 года между властями Бурятии и публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» было заключено соглашение. Согласно ему, именно публично-правовая компания будет принимать решения, какой объект будет достраиваться, а каким дольщикам будет выплачиваться компенсация. Бурятия же обязуется софинансировать. Задача республиканского фонда поддержки дольщиков – собирать всю необходимую документацию.

Согласно перечню проблемных объектов, опубликованному на официальном портале Бурятии, таковых в республике сейчас 12. Причём восемь из них уже признаны судом банкротами. К слову, банкротство является обязательным требованием для завершения строительства за счёт фонда защиты прав дольщиков.

Среди банкротов числились «РегионЖилСтрой», «Шэнэсэн», «ПромГражданСтрой», «ДомСтройКомплект», «Ситистрой» и «Тамир». /news/16/394893/ Позже список пополнили «Универсал» и «Новосёл».

- На текущий момент, благодаря оказанию содействия республиканского Фонда поддержки, собран максимальный пакет документов, по шести застройщикам – это ЖСК «Новосёл», «РегионЖилСтрой», «Шэнэсэн», «ПромГражданСтрой», «ДомСтройКомплект» и «Ситистрой». Необходимо понимать, что часть документов готовит ещё и публично-правовая компания, - рассказала заместитель генерального директора НО «Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Бурятии» Мария Башитова.

Сейчас публично-правовая компания уже приняла решение о дострое «Новосёла». Дольщики «РегионЖилСтрой» получат компенсацию. Также рассматриваются документы «Шэнэсэна» и «ПромГражданСтроя», решение будет принято в конце этой недели. Заканчивается сбор документов по застройщикам «ДомСтройКомплект» и «Ситистрой».

Документы «Универсала» и «Тамира» будут рассмотрены в начале следующего года.

- На сегодняшний день у нас почти тысяча дольщиков, которые в рамках этих процедур находится. Ситуация такая: сначала рассматривает публично-правовая компания, потом принимает решение наблюдательный совет. Может быть два решения – это достроить объект или выдать компенсацию. В республиканском бюджете предусмотрены средства на софинансирование в размере 96 миллионов рублей, - добавил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.

В перечне проблемных объектов значится, что «Новосёл» занимается застройкой в 140 квартале. На данный момент степень готовности дома составляет более 70%. Коробка зданий возведена, кровля крыши не завершена, инженерное оборудование - отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и слаботочные устройства отсутствуют, как и окна, двери, лестницы, перила.

«РегионЖилСтрой» строил многоквартирный дом в 111 квартале. Компания оградила строительную площадку, устроила котлован и подбетонки под фундамент, частично выполнена опалубка и армирование под столбчаный фундамент. Но с января 2018 года строительство приостановлено.

«Шэнэсэн» взялся за строительство молодёжного жилого комплекса по улице Столичная. Готовность объекта всего 7-8%, за все годы выполнены работы по устройству фундамента и стены подземной автостоянки.

«ПромГражданСтрой» выполнил свои обязательства на 55% в строящихся домах по улице Лебедева.

«ДомСтройКомплект» не доделал дома №№1, 2, 3, 4 в жило комплексе в 105 квартале. Там был привлечён новый подрядчик СК «Строитель», который с привлечением собственных средств довёл готовность 1 и 2 домов до 85%, 3 дома - до 60%, 4 дома до 30%. Сейчас строительство приостановлено.

«Ситистрой» не доделал жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой по проспекту Строителей. 1 этап - блоки 1,2,3,4,5, блок А и 1-й блок подземной автостоянки; 2 этап - блоки 6, 7 и 2-й блок подземной автостоянки. Общестроительная готовность там составляет 70%.


обманутые дольщики
 
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