В Бурятии крепчают морозы

Местами температура опускалась до -35



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21-26, местами -9-15, по юго-западу до -30-35, днём -9-14, местами -15-20, по Прибайкалью до -4 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -20-22, днём -10-12 градусов.

