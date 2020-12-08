Местами температура опускалась до -35
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21-26, местами -9-15, по юго-западу до -30-35, днём -9-14, местами -15-20, по Прибайкалью до -4 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -20-22, днём -10-12 градусов.
В Бурятии крепчают морозы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 08.12.2020
Местами температура опускалась до -35
В Бурятию поступила вторая партия вакцины от COVID-19
В школе началось служебное расследование
К Новому городу для горожан подготовлены различные онлайн-мероприятия
Конкурс для учащихся 6-10 классов будет посвящён Году Байкала
Победителям в 7 номинациях вручат дипломы и призы
Дети могут принять участие в каждом из этапов по отдельности
Также дорожники займутся улицами Улан-Удэ
Его выбрали одним из лучших председателей совета обучающихся
Показ спектакля прошёл без зрителей
В соревнованиях могут принять участие пенсионеры столицы Бурятии
Юбилей долгожительницы Варвары Прониной пришёлся на 4 декабря
В 4 номинациях призёрами стали 12 человек
Премию общественного признания получил Владимир Митыпов
Яна Жапова примет участие в отборочном турнире сильнейших шахматисток Европы