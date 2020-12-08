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В Бурятии крепчают морозы

В Бурятии крепчают морозы
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами температура опускалась до -35

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21-26, местами -9-15, по юго-западу до -30-35, днём -9-14, местами -15-20, по Прибайкалью до -4 градусов.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -20-22, днём -10-12 градусов.
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