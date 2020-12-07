Синоптики прогнозируют приход холодного воздуха с Арктического побережья
Начало недели в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии будет тёплым, но со среды в регионы придёт холодный воздух с Арктического побережья, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на синоптиков региональных Гидрометцентров.
В Бурятии во вторник и среду небольшой снег. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Температура ночью -19, -24, местами -9, -14, а по северу до -31 градуса. Днём -8, -13, местами до -19, по Прибайкалью до -3.
С четверга в Бурятии ожидается понижение дневных температур на 3-5 градусов.
В Бурятию идёт похолодание
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