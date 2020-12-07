В Бурятию идёт похолодание

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики прогнозируют приход холодного воздуха с Арктического побережья



Начало недели в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии будет тёплым, но со среды в регионы придёт холодный воздух с Арктического побережья, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на синоптиков региональных Гидрометцентров.



В Бурятии во вторник и среду небольшой снег. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Температура ночью -19, -24, местами -9, -14, а по северу до -31 градуса. Днём -8, -13, местами до -19, по Прибайкалью до -3.



С четверга в Бурятии ожидается понижение дневных температур на 3-5 градусов.





