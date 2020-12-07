В Бурятии сотрудники МЧС обучат школьников

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Лекции прослушают учащиеся 1-8 классов



В школах Бурятии сотрудники МЧС проводят лекции по безопасному поведению на воде. В профилактических занятиях принимают участие учащиеся 1-8 классов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии



- На лекциях инспекторы рассказывают детям, как распознать безопасный и непрочный лед, как вести себя на водоеме, а также какие действия предпринять для спасения и самоспасения на льду. Также специалисты проводят интерактивы с основными спасательными устройствами безопасности на воде: жилет, спасательный круг и конец Александрова, - пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Николай Зайцев.



Такие полезные занятия проводятся во всех школах республики. Одна беседа длится около 30 минут. В старших классах их проводят на уроках ОБЖ.



В конце занятия сотрудники раздают ребятам листовки с иллюстрациями по безопасности и раскрасками на обороте.



Всего с начала ноября проведено 120 лекций в 29 школах республики. Занятия прослушали 2,7 тысячи учащихся.





