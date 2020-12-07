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В Бурятии сотрудники МЧС обучат школьников

В Бурятии сотрудники МЧС обучат школьников
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Лекции прослушают учащиеся 1-8 классов

В школах Бурятии сотрудники МЧС проводят лекции по безопасному поведению на воде. В профилактических занятиях принимают участие учащиеся 1-8 классов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

- На лекциях инспекторы рассказывают детям, как распознать безопасный и непрочный лед, как вести себя на водоеме, а также какие действия предпринять для спасения и самоспасения на льду. Также специалисты проводят интерактивы с основными спасательными устройствами безопасности на воде: жилет, спасательный круг и конец Александрова, - пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Николай Зайцев.

Такие полезные занятия проводятся во всех школах республики. Одна беседа длится около 30 минут. В старших классах их проводят на уроках ОБЖ.

В конце занятия сотрудники раздают ребятам листовки с иллюстрациями по безопасности и раскрасками на обороте.

Всего с начала ноября проведено 120 лекций в 29 школах республики. Занятия прослушали 2,7 тысячи учащихся.


МЧС школьники
 
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