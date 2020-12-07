В Иркутской области определены победители выставки творчества инвалидов

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

В 4 номинациях призёрами стали 12 человек



4 декабря в Иркутской области были подведены итоги областной онлайн-выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно…», сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.



В течение трёх дней, со 2 по 4 декабря, на 11 площадках прошли круглые столы; форум «Особое детство – обычная жизнь»; вебинары с лучшими специалистами региона по вопросам медицинской, психологической и педагогической реабилитации; презентации лучших практик социального обслуживания людей с инвалидностью и членов их семей; консультации для родителей, имеющих детей-инвалидов. С докладами выступили 23 спикера.



В работе выставки приняли участие более 150 различных организаций социальной сферы, занятости, культуры, здравоохранения, образования, в том числе общественные организации, органы исполнительной власти и местного самоуправления, внебюджетные фонды. На общедоступных ресурсах прошли более 100 мастер-классов.



Областной конкурсной комиссией объявлены результаты второго этапа конкурса работ участников выставки «И невозможное возможно…». Были оценены 107 работ финалистов территориальных выставок и определены 12 победителей областной выставки-ярмарки по 4 номинациям.



В номинации «Изобразительное искусство» победителями стали:

1 место – Игумнов Михаил (Черемховский район), 1 гр. инв., «Жизнь»;

2 место – Кучербаев Ахметхан (Шелеховский район), 1 гр. инв., «Весна»;

3 место – Золотовская Дарья (Нижнеилимский район), 1 гр. инв., «Тишина».



В номинации «Декоративно-прикладное искусство»:

1 место – Суханов Сергей (Усть-Илимский район), 2 гр. инв., панно «Рыбак и рыбка»;

2 место – Фандеева Татьяна (Иркутский район), 2 гр. инв., ватная елочная игрушка «Рыбак»;

3 место – Безрученко Валентина (Тайшетский район), 2 гр. инв., скульптура «Человек».



В номинации «Рукоделие»:

1 место – Волкова Нина (Шелеховский район), 1 гр. инв., сенсорная книжка «Три поросёнка»;

2 место – Васильева Анна (Куйтунский район), лоскутное шитье «Умиротворение»;

3 место – Децык Ирина (г. Братск), «Тюльпаны».



В номинации «Фотография»:

1 место – Мархаева Лилия (Эхирит-Булагатский район), «Храни пламя, зажжённое предками»;

2 место – Ленденева Александра (Ангарский район), 2 гр. инв., «Черный дрозд»;

3 место – Дегтярева Надежда (Тайшетский район), 3 гр. инв., «95 лет Тайшетскому району».

