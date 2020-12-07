Школьников из Бурятии зовут на чемпионат по Dota 2

Всероссийская киберспортивная школьная лига набирает участников



Школьников из Бурятии призывают вступить во всероссийскую киберспортивную школьную лигу Российского движения школьников.



Всероссийская киберспортивная школьная лига пройдет по 10 дисциплинам по восьми федеральным округам.



Список дисциплин:



1. на телефонах: «War Robots», «Standoff 2», «PUBG Mobile», «Brawl Stars», «Mobile Legends».



2. на компьютерах: «Dota 2», «League of Legends», «Hearthstone», «Armored Warfare: Проект Армата» и «Warface».



Чемпионат проводится в режиме онлайн с 30 ноября 2020-го по 21 марта 2021 года. Гранд-финал победителей каждого федерального округа РФ состоится весной-летом 2021 года в формате LAN при отсутствии запретов на проведение подобных мероприятий.



Каждому участнику, занявшему первое место в своей дисциплине на всероссийской школьной киберспортивной лиге, гарантируется оплаченный весь период обучения в университете «Синергия» на любом факультете, а также новая Playstation 5.



Регистрация уже идёт на сайте лигардш.рф.



Справка:



Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 регионов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности. Три входят в национальный проект «Образование».





