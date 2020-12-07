Птицы лакомились оставшимися на дереве плодами
Участница группы «Тарбагатай-инфо. 24/7» из Тарбагатайского района Бурятии запечатлела на фото «воробьиную столовую». На снимке, опубликованном в группе, изображено дерево, на котором сидят восемь воробьёв. Также на дереве установлены две кормушки.
- Родной край! Снимайте природу, людей, животных, интересные места —
то, что греет душу, - призывают в группе.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жители Бичурского района Бурятии «потеряли» голубей. Но как оказалось, птицы никуда не исчезли, а перебазировались в место кормёжки – в места переработки орехов.
В Бурятии сфотографировали «воробьиную столовую»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Смешное видео представила председатель ТОСа из Бурятии
Жителей просят обращаться в МФЦ в электронном варианте
Улан-Удэ взял на вооружение московский опыт со светофорами
Савватий выразил соболезнования близким скончавшегося экс-мэра Чебоксар
Ёлка в Улан-Удэ вошла в десятку самых высоких в России
Три буузы герой съел, одна осталась
Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии
Юрий Кузнецов внёс огромный вклад в организацию рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов
Задать вопросы можно до 21 декабря
Заболеваемость пошла на спад
Сейчас подсыпали свыше 200 участков дорог
В Бурятии объявлен старт акции «Чудеса случаются»
На должность главного дирижёра «сватались» многие кандидаты
Чемпионат собрал более 90 спортсменов
За последние сутки составили более 10 протоколов о нарушениях