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В Бурятии сфотографировали «воробьиную столовую»

В Бурятии сфотографировали «воробьиную столовую»
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Птицы лакомились оставшимися на дереве плодами

Участница группы «Тарбагатай-инфо. 24/7» из Тарбагатайского района Бурятии запечатлела на фото «воробьиную столовую». На снимке, опубликованном в группе, изображено дерево, на котором сидят восемь воробьёв. Также на дереве установлены две кормушки.

- Родной край! Снимайте природу, людей, животных, интересные места —
то, что греет душу, - призывают в группе.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жители Бичурского района Бурятии «потеряли» голубей. Но как оказалось, птицы никуда не исчезли, а перебазировались в место кормёжки – в места переработки орехов.
птицы
 
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