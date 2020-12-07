В Бурятии проходит природоохранный конкурс «Сохраним леса Байкала»

Дети могут принять участие в каждом из этапов по отдельности



В Бурятии начался традиционный республиканский природоохранный конкурс «Сохраним леса Байкала». Мероприятие проводится дистанционно и включает в себя три этапа.



Участниками конкурса могут стать учащиеся и воспитанники организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Все три этапа являются независимыми, и конкурсанты могут принимать в них участие по отдельности.



Первый этап – учебно-познавательный. Участники проводят во время классных часов и дополнительной внеурочной деятельности беседы, спектакли, экологические игры, мастер-классы, конкурсы по теме «Сохраним леса Байкала», в том числе с членами школьных лесничеств Бурятии. Совместно с сотрудниками лесничеств республики учащиеся патрулируют лесные участки, в ходе которых лесники проводят практические лекции о своей работе, о принципах осуществления мероприятий по лесовосстановлению, об особенностях лесоведения, также проводится разъяснительная работа с населением. Фотоотчёт об этих мероприятиях, в вольной форме, направляется на адрес lesabaikala03@mail.ru.



Второй этап – творческий. Пройдёт в форме конкурса поделок «Альтернативная ёлка». Работы выполняются с использованием любых материалов: ткани, бумаги, пластика и других. На конкурс могут быть представлены новогодние композиции из природного материала (сухоцветы, коряги, шишки и т.д.). Для участия необходимо пройти по ссылке (http://elka.rebcu.ru/) до 20 декабря и заполнить соответствующую форму.



Третий этап – литературный. Состоится конкурс сочинений на русском или бурятском языке на тему «Леса Байкала». Для участия необходимо пройти по ссылке (http://forestbaikal.rebcu.ru/) до 20 декабря и заполнить в форме соответствующие поля.



Итоги конкурса подводятся по 7 номинациям с 20 по 25 декабря и до 28 декабря включительно размещаются на сайте ресурсного эколого-биологического центра Бурятии. Всем участникам будут высланы сертификаты, а победителей ждут ценные призы, сообщает пресс-служба РЭБЦ РБ.



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