Школьники Улан-Удэ посоревнуются в «Географической кругосветке»

Конкурс для учащихся 6-10 классов будет посвящён Году Байкала



19 декабря в столице Бурятии пройдёт городской познавательный конкурс «Географическая кругосветка», посвящённый Году Байкала и 175-летию Русского Географического Общества. Мероприятие состоится на базе СОШ №25. В нём примут участие команды учащихся 6-10 классов образовательных учреждений Улан-Удэ.



Традиционными состязаниями для команд всегда были 3 тура: картографический, творческий, исторический и домашнее задание, в зависимости от географических событии года. В этом году в связи эпидситуацией конкурс проводится дистанционно. Участники будут выполнять тестированные задания, команды школ представят видеоролики об исследователях Байкала в разные годы и подготовят творческие задания от РГО.



- Целью проведения конкурса является популяризация и повышение интереса к изучению географических дисциплин в школе... Конкурс проводится с 2012 года, для выявления и развития у учащихся творческих способностей, метапредметных компетентностей и интереса к познавательной деятельности по географии, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 12+

