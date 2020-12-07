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Школьники Улан-Удэ посоревнуются в «Географической кругосветке»

Школьники Улан-Удэ посоревнуются в «Географической кругосветке»
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс для учащихся 6-10 классов будет посвящён Году Байкала

19 декабря в столице Бурятии пройдёт городской познавательный конкурс «Географическая кругосветка», посвящённый Году Байкала и 175-летию Русского Географического Общества. Мероприятие состоится на базе СОШ №25. В нём примут участие команды учащихся 6-10 классов образовательных учреждений Улан-Удэ.

Традиционными состязаниями для команд всегда были 3 тура: картографический, творческий, исторический и домашнее задание, в зависимости от географических событии года. В этом году в связи эпидситуацией конкурс проводится дистанционно. Участники будут выполнять тестированные задания, команды школ представят видеоролики об исследователях Байкала в разные годы и подготовят творческие задания от РГО.

- Целью проведения конкурса является популяризация и повышение интереса к изучению географических дисциплин в школе... Конкурс проводится с 2012 года, для выявления и развития у учащихся творческих способностей, метапредметных компетентностей и интереса к познавательной деятельности по географии, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ конкурс география школа образование
 
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