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Бывший Бурятский митрополит: «Ушёл человек-глыба»

Бывший Бурятский митрополит: «Ушёл человек-глыба»
Общество,  Фото:pixabay.com
Савватий выразил соболезнования близким скончавшегося экс-мэра Чебоксар

В Чувашии на 75-м году жизни умер бывший мэр города Чебоксары Анатолий Игумнов. Он дважды избирался мэром – в 1996 и 2001-м годах. Соболезнования близким Игумнова принёс глава Чувашской митрополии Савватий.

- Ушёл Анатолий Игумнов... Человек - глыба, легендарный мэр Чебоксар. Мои искренние соболезнования семье и близким Анатолия Александровича. Для меня он друг и старший брат в одном лице. Царствие Небесное, вечный покой, - поделился Савватий.

Он вспомнил, что ещё «совсем недавно» они вместе «сидели, пили чай и мечтали о том, как будем в следующем году отмечать 75-летний юбилей Анатолия Александровича».

- Увы, жизнь и смерть не в наших руках. Берегите себя, мои дорогие. Берегите... я лично в этот год потерял много друзей, наставников и близких.. – поделился Савватий.

Как сообщал «Байкал-Daily», Савватий служит в Чувашской митрополии с начала сентября. До этого он 10 лет работал в Бурятии, был митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским.


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