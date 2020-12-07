Савватий выразил соболезнования близким скончавшегося экс-мэра Чебоксар
В Чувашии на 75-м году жизни умер бывший мэр города Чебоксары Анатолий Игумнов. Он дважды избирался мэром – в 1996 и 2001-м годах. Соболезнования близким Игумнова принёс глава Чувашской митрополии Савватий.
- Ушёл Анатолий Игумнов... Человек - глыба, легендарный мэр Чебоксар. Мои искренние соболезнования семье и близким Анатолия Александровича. Для меня он друг и старший брат в одном лице. Царствие Небесное, вечный покой, - поделился Савватий.
Он вспомнил, что ещё «совсем недавно» они вместе «сидели, пили чай и мечтали о том, как будем в следующем году отмечать 75-летний юбилей Анатолия Александровича».
- Увы, жизнь и смерть не в наших руках. Берегите себя, мои дорогие. Берегите... я лично в этот год потерял много друзей, наставников и близких.. – поделился Савватий.
Как сообщал «Байкал-Daily», Савватий служит в Чувашской митрополии с начала сентября. До этого он 10 лет работал в Бурятии, был митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским.
Бывший Бурятский митрополит: «Ушёл человек-глыба»
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