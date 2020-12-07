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В Бурятии скончался ветеран лесного хозяйства

В Бурятии скончался ветеран лесного хозяйства
Общество, 
Юрий Кузнецов внёс огромный вклад в организацию рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов

Ветеран лесного хозяйства Бурятии Юрий Кузнецов скончался сегодня ночью на 67 году жизни. Он был опытнейшим специалистом лесного хозяйства, кандидатом сельскохозяйственных наук, работал ведущим инженером информационно-аналитического отдела республиканского агентства лесного хозяйства.

Свою трудовую деятельность в лесном хозяйстве Юрий Александрович начал в 1973 году в Зун-Хурайском лесничестве Хоринского механизированного лесхоза.

Юрий Александрович с 1990 года являлся кандидатом сельскохозяйственных наук, имеет 48 научных трудов, в том числе одну монографию. Преподавал в БГСХА, обучал студентов дисциплине «Лесное дело».

С 1999 по 2013 работал на руководящих должностях в министерстве лесного хозяйства Бурятии, комитете природных ресурсов по Бурятии, главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды России по Бурятии, республиканском агентстве лесного хозяйства. С 2015 года работал ведущим инженером информационно-аналитического отдела республиканского агентства лесного хозяйства.

Юрий Александрович внёс огромный вклад в организацию рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов республики, систематического контроля за количественными и качественными изменениями лесного фонда.

Под руководством Юрия Кузнецова специалисты предложили программу мероприятий по устойчивому управлению лесами бассейна рек Тугнуй-Сухара, рассмотрели методологию, привели количественные характеристики критериев и индикаторов устойчивого управления лесами.

Трудовые заслуги Юрия Александровича отмечены почётными грамотами. Также за долголетнюю безупречную службу в государственной лесной охране РФ Юрий Александрович был награждён нагрудными знаками «X и XX лет службы», а также почётной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства.

Коллеги вспоминают Юрия Александровича как грамотного, инициативного специалиста.


По информации республиканского агентства лесного хозяйства
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