В Бурятии скончался ветеран лесного хозяйства

Коллеги вспоминают Юрия Александровича как грамотного, инициативного специалиста.





По информации республиканского агентства лесного хозяйства

Ветеран лесного хозяйства Бурятии Юрий Кузнецов скончался сегодня ночью на 67 году жизни. Он был опытнейшим специалистом лесного хозяйства, кандидатом сельскохозяйственных наук, работал ведущим инженером информационно-аналитического отдела республиканского агентства лесного хозяйства.Свою трудовую деятельность в лесном хозяйстве Юрий Александрович начал в 1973 году в Зун-Хурайском лесничестве Хоринского механизированного лесхоза.Юрий Александрович с 1990 года являлся кандидатом сельскохозяйственных наук, имеет 48 научных трудов, в том числе одну монографию. Преподавал в БГСХА, обучал студентов дисциплине «Лесное дело».С 1999 по 2013 работал на руководящих должностях в министерстве лесного хозяйства Бурятии, комитете природных ресурсов по Бурятии, главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды России по Бурятии, республиканском агентстве лесного хозяйства. С 2015 года работал ведущим инженером информационно-аналитического отдела республиканского агентства лесного хозяйства.Юрий Александрович внёс огромный вклад в организацию рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов республики, систематического контроля за количественными и качественными изменениями лесного фонда.Под руководством Юрия Кузнецова специалисты предложили программу мероприятий по устойчивому управлению лесами бассейна рек Тугнуй-Сухара, рассмотрели методологию, привели количественные характеристики критериев и индикаторов устойчивого управления лесами.Трудовые заслуги Юрия Александровича отмечены почётными грамотами. Также за долголетнюю безупречную службу в государственной лесной охране РФ Юрий Александрович был награждён нагрудными знаками «X и XX лет службы», а также почётной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства.