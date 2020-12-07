Задать вопросы можно до 21 декабря
Роспотребнадзор традиционно в преддверии Нового года проводит всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков.
Специалисты проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.
С 7 декабря по 21 декабря специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятия проконсультируют жителе республики по телефонам:
- 8 (3012) 41 02 88 ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров,
- 8 (3012) 41 24 44 дадут рекомендации, как правильно выбрать новогодний подарок.
Консультации проводятся по режиму работы: по будням с 8:30 до 17:15, пятница — с 8:30 до 16:00.
В Бурятии запустили «горячую линию» по новогодним подаркам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Три буузы герой съел, одна осталась
Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии
Юрий Кузнецов внёс огромный вклад в организацию рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов
Задать вопросы можно до 21 декабря
Заболеваемость пошла на спад
Сейчас подсыпали свыше 200 участков дорог
В Бурятии объявлен старт акции «Чудеса случаются»
На должность главного дирижёра «сватались» многие кандидаты
Чемпионат собрал более 90 спортсменов
За последние сутки составили более 10 протоколов о нарушениях
В 2020 году сеянцы сосен выращивали на площади почти на 18га
Жюри раскритиковало выступление
Дед Мороз и пожарные навестили маленьких пациентов детской больницы
Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России
Бурятский театр оперы и балета приготовил необычную премьеру для показа в онлайн