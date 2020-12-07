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В Бурятии запустили «горячую линию» по новогодним подаркам

В Бурятии запустили «горячую линию» по новогодним подаркам
Общество,  Фото:pixabay.com
Задать вопросы можно до 21 декабря

Роспотребнадзор традиционно в преддверии Нового года проводит всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков.

Специалисты проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

С 7 декабря по 21 декабря специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятия проконсультируют жителе республики по телефонам:

- 8 (3012) 41 02 88 ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров,

- 8 (3012) 41 24 44 дадут рекомендации, как правильно выбрать новогодний подарок.

Консультации проводятся по режиму работы: по будням с 8:30 до 17:15, пятница — с 8:30 до 16:00.



Роспотребнадзор новогодние подарки горячая линия
 
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