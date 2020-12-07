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В Забайкалье стабилизируется ситуация с коронавирусом

В Забайкалье стабилизируется ситуация с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Заболеваемость пошла на спад

За прошедшую неделю в Забайкальском крае отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19 среди возрастных категорий и в профессиональном составе населения. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 7 декабря сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

- Отмечается снижение заболеваемости среди медицинских работников на 12,9%, уровень заболеваемости в ноябре был выше октября на 43,8%. Отмечается рост числа случаев среди работников образования по сравнению с прошлой неделей на 16,9%, но это обусловлено очагами в семьях. В ноябре заболеваемость этой категории ниже уровня октября на 11,7%, - сообщила она.

Зафиксирован рост заболеваемости среди работников торговли на 44,4%, уровень заболеваемости в ноябре был ниже октября на 22,4%. Зарегистрирован существенный рост числа случаев среди проживающих в соцучреждениях. Власти региона прорабатывают дополнительные меры недопущения распространения инфекции в социальных центрах.

За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости среди работников промышленных предприятий на 4,5%, установлен рост числа случаев среди работников государственного управления на 11,6%.

Заболеваемость взрослого населения в течение трёх последних недель стабилизировались. Отмечается снижение среди забайкальцев 30-49, 50-64 лет, стабилизировалась ситуация среди категории старше 65.

Светлана Лапа отметила, что не допустить нового всплеска распространения коронавируса помогут специальные сберегающие меры в период грядущих новогодних праздников. Власти региона будут прорабатывать этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба по недопущению распространения заболевания.

В Чите время ожидания скорой помощи сократилось до четырёх часов, также уменьшился период ожидания результатов тестов, контролируется доступность оказания медуслуг в Чите и районах Забайкалья.

Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
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