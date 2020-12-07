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В Улан-Удэ с полуночи устраняют последствия выпавшего снега

В Улан-Удэ с полуночи устраняют последствия выпавшего снега
Общество,  Фото:предоставлено комитетом городского хозяйства
Сейчас подсыпали свыше 200 участков дорог

В Улан-Удэ городские службы с 12 ночи устраняют последствия снегопада, сообщает комитет городского хозяйства администрации города.

- В настоящий момент подсыпано песочно-гравийной смесью свыше 200 участков дорог столицы Бурятии. В активном темпе начиная с полуночи в городе работают трактора-щетки, пескоразбрасывающие машины, грейдеры, погрузчики. С раннего утра двести дворников очищают от снега тротуары, переходы и мостики, - сообщили в комитете городского хозяйства.


Зимняя уборка состоит из нескольких этапов. Первыми на линию выходят трактора-щетки, они сметают снег, следом за ними дороги посыпают песчано-гравийной смесью п/р машины, днём сметённый снег с обочин вручную убирают дворники в самосвалы.

Сегодня, 7 декабря, с полуночи после окончания снегопада начали работать и продолжают снегоочистку 15 пескоразбрасывающих машин, пять фронтальных погрузчиков, восемь тракторов-щёток, два мини трактора-щётки по уборке тротуаров, 13 самосвалов для ручной уборки улиц. С 6 утра прямой непосредственный контроль за качеством уборки улиц ведут заместители директора комбината по благоустройству и мастера. Контроль идёт в течение всего дня и в случае необходимости на место срочно вызывается спецтехника для подсыпки или уборки.



Пескоразбрасывающие машины в основном работают в вечернее и ночное время, потому что камешки и гравий в песчаной смеси, вылетая с пескоразбрасывателя, могут повредить кузов и стекла рядом находящихся автомобилей.

По каждому району города есть утверждённый маршрутный лист с указанием объекта, ширины дороги, ширины посыпки, количеством подъемов и перекрестков, количеством автобусных остановок. Каждая такая машина имеет объем пескоприемника от 3 до 7 кубометров. Одна машина способна подсыпать несколько улиц, после чего ей нужно вернуться на базу своего района за новой партией песка. В среднем за смену водители совершают 10-15 таких циклов.

Диспетчерская комбината по благоустройству работает в круглосуточном режиме по тел. 44-46-77, о всех местах с гололедом диспетчерам напрямую сообщают патрульные службы ГИБДД. Сюда же звонят разные коммунальные службы, администрации районов, горожане.






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