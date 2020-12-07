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Жителей Бурятии просят стать Дед Морозами для сирот

Жителей Бурятии просят стать Дед Морозами для сирот
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии объявлен старт акции «Чудеса случаются»

Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предлагает жителям Бурятии стать волшебником и подарить подарок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

- Все они по разной причине оказались в Центре, у всех разные судьбы и истории. Но между детьми есть нечто общее - они верят в сказку, верят в Деда Мороза. У воспитанников Центра нет возможности попросить у своих мам и пап подарки к Новому году, а стать их Дедом Морозом может каждый, - отмечают в центре.

Подарки можно принести по адресу: село Бичура, ул. Соломенников, д. 8.

Телефон 8(301-33) 41-245.


благотворительность сироты
 
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