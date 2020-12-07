В Бурятском оперном театре прошла «инаугурация» главного дирижёра

На должность главного дирижёра «сватались» многие кандидаты
В Бурятском театре оперы и балета рассказали об «инаугурации» главного дирижёра. Как сообщал «Байкал-Daily», на эту должность в конце ноября был назначен уроженец Владикавказа Георгий Албегов. До переезда в Бурятию он был приглашённым дирижёром филиала Мариинского театра во Владикавказе.
Первой работой Георгия Албегова в новом статусе стала сдача оперы «Паяцы» 5 ноября.
- То, что сегодня проходило в оперном театре я бы назвал инаугурацией. Так как в центре внимания на рабочей сдаче оперы были ни Леонкавалло, ни его «Паяцы», ни даже декорации, коих вообще не было (концертное исполнение). Героем дня был наш новый главный дирижёр – Георгий Албегов. Очень символично, что первое выступление маэстро в этом статусе проходило в концертном формате, где музыкой, и только музыкой, рисовались картины нешуточных итальянских страстей, - поделился заместитель директора театра Давид Дондупов в Facebook.
По словам Давида Дондупова, работа Албегова показала – «приглашенно-гастрольный период закончился».
- Хотя насколько серьёзны его намерения показали уже прошлогодний фестиваль оперы, где он дирижировал «Бал-маскарадом», чуть позже «Риголетто», и «Талисман» на «Золотой маске» в Москве. Наконец-то всё встало на свои места, и все поняли, что в опере дирижёр главный. А главный дирижёр ещё лучше, - продолжает он.
Заместитель директора театра поделился, что на должность главного дирижера рассматривались разные кандидатуры. Дондупов пояснил, почему победу одержал именно Георгий Албегов.
- Его дирижёрский жест отливает сталью. Твёрдый, чёткий и одновременно гибкий, как танец с кинжалами. Этим и взял наших. Многие сватались на должность главного дирижера: разные города, страны, да и свои были не прочь. Но победил всех Георгий – талантом, энергетикой, осмысленностью музыкального материала, да и есть в нем что-то княжеское, даром что осетин! (а ведь это, друзья мои, тренд: Мариинский – Гергиев, Большой – Сохиев, Бурятский – Албегов). Помните, в Половецком акте: «Ты, князь, нам полюбился за отвагу твою, да за удаль в бою». Эта решимость заражает и заряжает. Как смело за маэстро шли наши солисты, - восхищается Давид Дондупов.
Он поделился, что Албегов уже помог улучшить работу оркестра.
- Действительно было чему поражаться и удивляться. Говоря лексикой 2020 года, это была интенсивная терапия и даже реанимация. После временной потери звукового обоняния (читай, обаяния) и ансамблевого недомогания, оркестр вновь почувствовал вкус музыки. Да, он болен, раздет и добрая треть его пультов «не нащупывается». Но премьера показала, что пациент скорее жив. Струнные вновь заиграли за троих, и все трое (условно) вновь слились в унисон. Особенно доставила повышенная сатурация духовых! «Деревяшки» покрылись благородным лаком звукоизвлечения, а медь заблестела под дирижерскими лучами, отдавая весь жар веристской оперы. Ну, и на десерт – хор! Следуя общему настроению, артисты выглядели подтянутыми, живыми и готовыми на исполнительские подвиги. И «под колпаком» антиковидного пластика, они пели так, что их было слышно и за закрытыми дверьми театра, - восторгается Давид Дондупов.
В заключение он призывает публику копить эмоции и ждать возобновления массовых мероприятий в Бурятии.
- Что хочется сказать в завершении моего панегирика? Через неделю новая премьера (пусть закрытый показ, рабочая сдача, концертное исполнение) с говорящим названием «Сельская честь», где другой горячий итальянец будет испытывать на прочность команду Георгия Албегова. А где-то в недалекой перспективе маячит грозная тень Кончака. Не буду ванговать, но мы обязательно откроемся и всех ждёт щедрое, как осетинские пироги, княжеское угощение, - резюмирует в своём посте Давид Дондупов.
В Бурятском оперном театре прошла «инаугурация» главного дирижёра
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