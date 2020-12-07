Иркутские бильярдисты взяли три медали чемпионата СФО

Чемпионат собрал более 90 спортсменов



В Иркутске с 3 по 6 декабря состоялся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по бильярду. Участниками турнира стали более 90 спортсменов из пяти регионов Сибири. Команда Иркутской области выиграла восемь медалей, сообщает минспорта региона.



Пять наград взяты на первенстве СФО (среди юниоров). Бронзовая медаль среди девушек у Карины Новиковой. Среди мальчиков до 13 лет призёрами стали сразу три иркутских спортсмена: второе место занял Савва Каморин, третьи места – Тимофей Высоцкий и Матвей Верешня. Максим Москалев стал бронзовым призером в категории юниоры 16-21 год. Спортсмены являются воспитанниками отделения бильярдного спорта областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта», открытого два года назад.



- Ещё в прошлом году на первенстве СФО у нас была одна-две медали. В этом году – уже пять, отметил вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.



На чемпионате СФО (то есть среди взрослых) было завоевано три медали в мужской категории. Чемпионом Сибирского федерального округа 2020 года по бильярдному спорту стал иркутянин Владимир Шафиров. Бронзовые призёры чемпионата – Андрей Абузьяров из Ангарска и Евгений Голованов из Иркутска.







