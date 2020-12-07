Чемпионат собрал более 90 спортсменов
В Иркутске с 3 по 6 декабря состоялся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по бильярду. Участниками турнира стали более 90 спортсменов из пяти регионов Сибири. Команда Иркутской области выиграла восемь медалей, сообщает минспорта региона.
Пять наград взяты на первенстве СФО (среди юниоров). Бронзовая медаль среди девушек у Карины Новиковой. Среди мальчиков до 13 лет призёрами стали сразу три иркутских спортсмена: второе место занял Савва Каморин, третьи места – Тимофей Высоцкий и Матвей Верешня. Максим Москалев стал бронзовым призером в категории юниоры 16-21 год. Спортсмены являются воспитанниками отделения бильярдного спорта областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта», открытого два года назад.
- Ещё в прошлом году на первенстве СФО у нас была одна-две медали. В этом году – уже пять, отметил вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.
На чемпионате СФО (то есть среди взрослых) было завоевано три медали в мужской категории. Чемпионом Сибирского федерального округа 2020 года по бильярдному спорту стал иркутянин Владимир Шафиров. Бронзовые призёры чемпионата – Андрей Абузьяров из Ангарска и Евгений Голованов из Иркутска.
Иркутские бильярдисты взяли три медали чемпионата СФО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На должность главного дирижёра «сватались» многие кандидаты
Чемпионат собрал более 90 спортсменов
За последние сутки составили более 10 протоколов о нарушениях
В 2020 году сеянцы сосен выращивали на площади почти на 18га
Жюри раскритиковало выступление
Дед Мороз и пожарные навестили маленьких пациентов детской больницы
Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России
Бурятский театр оперы и балета приготовил необычную премьеру для показа в онлайн
Мероприятие приурочили к Международному дню волонтеров, который отмечается 5 декабря
В оперштабе объяснили, почему в обсерваторах никого не осталось
Чуть больше половины всех случаев заражения приходится на Улан-Удэ
У Бурятии печальные показатели в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек
Люди обратились в прокуратуру
Мужчина был приговорён к условному наказанию
Мужчина планировал отправить в колонию наркотические средства