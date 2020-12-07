В 2020 году сеянцы сосен выращивали на площади почти на 18га
В 2020 году в Бурятии в рамках нацпроекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов» лесники восстановили три лесных питомника.
Питомники, в которых выращивают сеянцы сосны, восстановили в Хоринском, Баргузинском и Прибайкальском районах республики. Так количество лесных питомников увеличилось до 13-ти, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
- В основном, мы выращиваем сеянцы сосны с открытой корневой системой, им требуется особый специальный уход. К 2024 году баланс выбытия и воспроизводства лесов должен увеличиться до 100% - рассказал заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.
В следующем году лесники Бурятии планируют создать ещё два лесных питомника в Бичурском и Заиграевском районах республики. Так лесники смогут увеличить количество выращиваемого посадочного материала и восстановить погибшие и вырубленные площади лесов.
Более 7,5 млн двухлетних и трехлетних сеянцев сосны выращивали на площади почти 9 га. Однолетних же сеянцев сосны лесники вырастили более 6 млн штук на 8,5 га.
В Бурятии восстановили три лесных питомника
Общество, Фото:
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