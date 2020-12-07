В Иркутске Дед Мороз поднялся к больным детям на автолестнице

- Поступило обращение представителей региональных отделений всероссийской организации родителей детей-инвалидов и благотворительного фонда «Я Волонтёр» с просьбой поддержать общероссийскую традицию проведения праздников для пациентов детских больниц, длительно находящихся на лечении. В условиях пандемии невозможно проведение массовых мероприятий, поэтому был выбран такой своеобразный формат поздравления. С помощью пожарной техники Дед Мороз поднялся на уровень второго и третьего этажа и поговорил с ребятишками, пусть и через стекло. А новогодние подарки от него им передали медсёстры, - рассказала начальник отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Иркутской области Татьяна Болтова.







4 декабря в большинстве стран мира отмечают особенный праздник - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в чудо и с нетерпением ждёт Новый год.В пятницу Дед Мороз навестил маленьких пациентов в Иркутской государственной областной детской клинической больнице. А чтобы ребята смогли с ним пообщаться и получить подарки, позвали пожарных. Поднявшись на автоколенчатом подъёмнике, волшебник заглянул в окна, на стёклах которых дети разместили свои рисунки с пожеланиями, и поздравил каждого ребёнка.Оркестр МЧС исполнил лучшие новогодние хиты, которым с удовольствием подпевали и дети, и медперсонал.29 декабря аналогичная акция пройдёт на территории Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.