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В Иркутске Дед Мороз поднялся к больным детям на автолестнице

В Иркутске Дед Мороз поднялся к больным детям на автолестнице
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Дед Мороз и пожарные навестили маленьких пациентов детской больницы

4 декабря в большинстве стран мира отмечают особенный праздник - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в чудо и с нетерпением ждёт Новый год.

В пятницу Дед Мороз навестил маленьких пациентов в Иркутской государственной областной детской клинической больнице. А чтобы ребята смогли с ним пообщаться и получить подарки, позвали пожарных. Поднявшись на автоколенчатом подъёмнике, волшебник заглянул в окна, на стёклах которых дети разместили свои рисунки с пожеланиями, и поздравил каждого ребёнка.

- Поступило обращение представителей региональных отделений всероссийской организации родителей детей-инвалидов и благотворительного фонда «Я Волонтёр» с просьбой поддержать общероссийскую традицию проведения праздников для пациентов детских больниц, длительно находящихся на лечении. В условиях пандемии невозможно проведение массовых мероприятий, поэтому был выбран такой своеобразный формат поздравления. С помощью пожарной техники Дед Мороз поднялся на уровень второго и третьего этажа и поговорил с ребятишками, пусть и через стекло. А новогодние подарки от него им передали медсёстры, - рассказала начальник отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Иркутской области Татьяна Болтова.


Оркестр МЧС исполнил лучшие новогодние хиты, которым с удовольствием подпевали и дети, и медперсонал.

29 декабря аналогичная акция пройдёт на территории Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Дед Мороз дети больница
 
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