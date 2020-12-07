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Вольники Бурятии взяли медали всероссийских соревнований

Вольники Бурятии взяли медали всероссийских соревнований
Общество,  Фото:паблик «Борцы Бурятии»
Все представители сборной республики не остались без награды

С 4 по 6 декабря в городе Осинники Кемеровской области прошли XX всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы братьев Брайко. Бурятию на мастерском турнире представляли трое спортсменов.

Все представители республики завоевали медали. У спортсменов Бурятии – два «золота» и одна «бронза». Банзаракцаев Буянто в весовой категории до 70 кг занял первое место. Кондратьева Кристина, выступавшая в параллельном зачёте за Бурятию и Иркутскую область, выиграла золотую медаль в весовой категории до 62 кг. Абзалова Наиля в весовой категории до 55 кг стала бронзовым призёром. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
Бурятия спорт вольная борьба всероссийские соревнования
 
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