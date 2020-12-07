Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России
Вице-премьер Татьяна Голикова дала рекомендации тем, кто намерен привиться от коронавируса, сообщает «Московский комсомолец».
В частности, Голикова попросила россиян не употреблять алкоголь 42 дня, поскольку именно столько занимает процесс формирования иммунитета. Также в этот период рекомендовано воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию, передаёт «Лента.Ру».
- Важно в течение 42 дней не заразиться. Вакцинация — это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться, — сказала Голикова.
На первом этапе возможность поставить прививки будет предоставлена группам риска — учителям, медикам, социальным работникам, правоохранителям. Точный перечень приоритетных категорий утвердит минздрав. Все регионы России подключатся к вакцинации в конце этой недели.
Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса с 7 декабря. Он заявил, что это возможно благодаря объёмам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Путин добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов. В Москве вакцинация началась в субботу.
Россиян попросили не пить 42 дня перед вакцинацией от коронавируса
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