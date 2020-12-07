Премию общественного признания получил Владимир Митыпов
В Улан-Удэ прошла церемония награждения народных писателей и поэтов Бурятии. Мероприятие состоялось 4 декабря в музыкальной гостиной национальной библиотеки республики в рамках первого литературного фестиваля «Байкальские чтения».
За многолетний и плодотворный труд были отмечены народный писатель Бурятии Ардан Ангархаев, народные поэты Бурятии Галина Раднаева, Дулгар Доржиева, Галина Базаржапова - Дашиева, Константин Соболев, Баир Дугаров и Андрей Румянцев.
Благодарностями и памятными сувенирами были награждены народные писатели Геннадий Башкуев и Доржо Эрдынеев, народный поэт Матвей Чойбонов.
- На первых «Байкальских чтениях» хотелось бы начать традицию вручения премий общественного признания, — сообщила министр культуры РБ Соелма Дагаева. — И сегодня по результатам общественного мнения диплом лауреата премии «Общественное признание» вручается Владимиру Гомбожаповичу Митыпову. Владимир Гомбожапович – один из крупных писателей, своим творчеством он внёс заметный вклад в бурятскую литературу. Произведения Владимира Гомбожаповича и сегодня не теряют своей актуальности, об этом говорит не ослабевающий интерес читателей к его творчеству.
Также были отмечены и победители конкурса фанфиков по роману Владимира Митыпова «Долина бессмертников». Напомним, что конкурс был организован нацбиблиотекой в рамках 80-летия народного писателя Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В Улан-Удэ наградили народных поэтов и писателей Бурятии
Общество, Фото:
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