Люди обратились в прокуратуру
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали жилищные права 11 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что заявителям в городе Кяхта предоставлены жилые помещения, которые по результатам экспертизы признаны непригодными для проживания и эксплуатации. Конструктивные элементы строений имеют дефекты, несущие опасность для жизнедеятельности человека.
- Прокурор района предъявил исковые заявления в суд о понуждении министерства социальной защиты населения республики, государственного бюджетного учреждения республики «Республиканский ресурсный центр «Семья» предоставить гражданам благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда, пригодные для проживания, отвечающие требованиям законодательства, санитарным и техническим нормам, взамен предоставленных ранее, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суд удовлетворил иски. Решения не вступили в законную силу.
В Бурятии сиротам предоставили дефектные дома
Общество, Фото:
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