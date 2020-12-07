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В Бурятии сиротам предоставили дефектные дома

В Бурятии сиротам предоставили дефектные дома
Общество,  Фото:pixabay.com
Люди обратились в прокуратуру

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали жилищные права 11 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявителям в городе Кяхта предоставлены жилые помещения, которые по результатам экспертизы признаны непригодными для проживания и эксплуатации. Конструктивные элементы строений имеют дефекты, несущие опасность для жизнедеятельности человека.

- Прокурор района предъявил исковые заявления в суд о понуждении министерства социальной защиты населения республики, государственного бюджетного учреждения республики «Республиканский ресурсный центр «Семья» предоставить гражданам благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда, пригодные для проживания, отвечающие требованиям законодательства, санитарным и техническим нормам, взамен предоставленных ранее, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд удовлетворил иски. Решения не вступили в законную силу.
прокуратура сироты
 
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