В Бурятии сиротам предоставили дефектные дома

Люди обратились в прокуратуру



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали жилищные права 11 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Установлено, что заявителям в городе Кяхта предоставлены жилые помещения, которые по результатам экспертизы признаны непригодными для проживания и эксплуатации. Конструктивные элементы строений имеют дефекты, несущие опасность для жизнедеятельности человека.



- Прокурор района предъявил исковые заявления в суд о понуждении министерства социальной защиты населения республики, государственного бюджетного учреждения республики «Республиканский ресурсный центр «Семья» предоставить гражданам благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда, пригодные для проживания, отвечающие требованиям законодательства, санитарным и техническим нормам, взамен предоставленных ранее, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил иски. Решения не вступили в законную силу.

