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Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от надзора

Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от надзора
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина был приговорён к условному наказанию

Тункинский районный суд Бурятии в 2017 году приговорил местного жителя за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере к 3 годам лишения свободы условно.

В период отбывания наказания осуждённый в течение года дважды привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, без уважительных причин не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, пропускал консультации у врача-нарколога.

- Поскольку гражданин поведением не доказал своё исправление, территориальный орган уголовно-исполнительной инспекции обратился в суд с ходатайством об отмене условного осуждения и направлении нарушителя в места лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Тункинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Прокурор района в апелляционном порядке обжаловал решение суда.

Верховный суд республики требование прокурора удовлетворил, отменил условное осуждение и направил виновного отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима.
прокуратура
 
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