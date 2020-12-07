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В Зиме водителям грозит штраф за парковку на месте для инвалидов

В Зиме водителям грозит штраф за парковку на месте для инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутской области прошёл рейд

Уже более 20 лет 3 декабря во всем мире празднуют День инвалидов или, иначе говоря, людей с ограниченными возможностями. Эту праздничную дату можно считать одним из социальных инструментов для привлечения общественного внимания к нуждам и особенной реальности людей с физической или ментальной инвалидностью.

В этот день полицейские города Зима Иркутской области совместно с представителями прокуратуры, провели совместный рейд, направленный на проверку соблюдения водителями требований дорожного знака «Инвалиды». В ходе проведения мероприятия стражи правопорядка осуществляли объезд парковок. При выявлении фактов парковки водителями своих транспортных средств под знак «Инвалиды», нарушители привлекались к административной ответственности за это нарушение. В случае отсутствия в момент проверки водителей, правонарушение фиксировалось на видео, под дворники авто вкладывалась тематическая листовка с призывом не занимать места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями.

Только за час рейда было выявлено 5 фактов подобных нарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 12.19 ч.2 КоАП РФ, нарушителям по данной статье грозит штраф в размере 5000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутская область
 
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