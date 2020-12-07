В Улан-Удэ скончался заслуженный работник культуры России

- Профессионализм Юрия Викторовича и творческое отношение к своим обязанностям всегда вызывали глубокое уважение со стороны коллег, родителей и учащихся. Вечная память прекрасному педагогу и замечательному человеку, - заключили в министерстве.







После продолжительной болезни скончался заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель по классу духовых инструментов, руководитель оркестра духовых инструментов детской школы искусств имени Бау Ямпилова Юрий Худэй, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.В духовом оркестре под руководством Юрия Викторовича занимались не только учащиеся отделения духовых и ударных инструментов школы искусств, но и выпускники Юрия Викторовича, для которых духовая музыка стала делом всей жизни, он сумел привить любовь к профессии, воспитывал в своих учениках ответственность, профессионализм.- Юрий Худэй был талантливым музыкантом, высокопрофессиональным, педагогом, мудрым наставником своим ученикам. За свою деятельность он подготовил многих учащихся к поступлению в средние специальные и высшие музыкальные учебные заведения. Многие из бывших выпускников стали профессиональными музыкантами, они играют в военных, государственных симфонических оркестрах; являются артистами оркестра театра оперы и балета г. Улан-Удэ, музыкантами муниципального духового оркестра. Много времени Юрий Викторович уделял подбору репертуара для духового ансамбля, написанию аранжировок, активно занимался концертной деятельностью, - сообщили в министерстве.Министерство культуры Бурятии, коллектив преподавателей колледжа искусств имени Чайковского и детской школы искусств имени Б. Ямпилова выражают искренние соболезнования родным и близким.