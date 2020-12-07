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В Улан-Удэ скончался заслуженный работник культуры России

В Улан-Удэ скончался заслуженный работник культуры России
Общество,  Фото:pixabay.com
Ушёл из жизни преподаватель ДШИ им. Бау Ямпилова Юрий Худэй

После продолжительной болезни скончался заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель по классу духовых инструментов, руководитель оркестра духовых инструментов детской школы искусств имени Бау Ямпилова Юрий Худэй, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

В духовом оркестре под руководством Юрия Викторовича занимались не только учащиеся отделения духовых и ударных инструментов школы искусств, но и выпускники Юрия Викторовича, для которых духовая музыка стала делом всей жизни, он сумел привить любовь к профессии, воспитывал в своих учениках ответственность, профессионализм.

- Юрий Худэй был талантливым музыкантом, высокопрофессиональным, педагогом, мудрым наставником своим ученикам. За свою деятельность он подготовил многих учащихся к поступлению в средние специальные и высшие музыкальные учебные заведения. Многие из бывших выпускников стали профессиональными музыкантами, они играют в военных, государственных симфонических оркестрах; являются артистами оркестра театра оперы и балета г. Улан-Удэ, музыкантами муниципального духового оркестра. Много времени Юрий Викторович уделял подбору репертуара для духового ансамбля, написанию аранжировок, активно занимался концертной деятельностью, - сообщили в министерстве.

Министерство культуры Бурятии, коллектив преподавателей колледжа искусств имени Чайковского и детской школы искусств имени Б. Ямпилова выражают искренние соболезнования родным и близким.

- Профессионализм Юрия Викторовича и творческое отношение к своим обязанностям всегда вызывали глубокое уважение со стороны коллег, родителей и учащихся. Вечная память прекрасному педагогу и замечательному человеку, - заключили в министерстве.

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