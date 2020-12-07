Днём без существенных осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, 7 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -15, -20, местами -25, -30, по Прибайкалью -9, -14, днём -9, -14, местами -15, -20, по Прибайкалью до - 4.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15, -17, днём -9, -11.
В Улан-Удэ сегодня днём до -11 градусов
Общество, Фото:
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