В Улан-Удэ сегодня днём до -11 градусов

Днём без существенных осадков



По данным Бурятского Гидрометцентра, 7 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -15, -20, местами -25, -30, по Прибайкалью -9, -14, днём -9, -14, местами -15, -20, по Прибайкалью до - 4.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15, -17, днём -9, -11.

