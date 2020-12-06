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Педагогам Бурятии предлагают принять участие в международном конкурсе

Педагогам Бурятии предлагают принять участие в международном конкурсе
Общество,  Фото:pixabay.com
В конкурсе будет 211 победителей

Стартовал международный конкурс имени Льва Выготского в области дошкольного образования, ориентированного на ребенка. Организаторы обновили конкурс, который проводится уже пятый год. Теперь он открыт не только для педагогов и студентов, но и для руководителей детских садов и предпринимателей в образовании. Кроме того, воспитатели могут подать заявку вместе со школьными учителями.

В конкурсе шесть номинаций, в них могут участвовать:

- педагоги, которые работают с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
- студенты выпускных курсов и аспиранты, имеющие опыт работы с детьми;
- заведующие дошкольными учреждениями;
- предприниматели, а также педагоги и родители, готовые заниматься бизнесом в сфере образования;
- сотрудники детского сада и школы (совместная заявка), которые обеспечивают плавный переход ребенка между ступенями образования,
- зарубежные лидеры образования.

Участников ждут необычные испытания, включающие рассказ о себе в соцсетях и презентацию своих практик в коротких видео. Педагогам нужно будет пройти тест на приверженность ценностям гуманистической педагогики и психологии, описать свою практику в соцсетях и подготовить кейс. Заведующим садов – описать свой управленческий подход. Авторам парной заявки – воспитателю и учителю – предстоит провести мероприятие, объединяющее детский сад и школу. Предприниматели должны будут составить презентацию и бизнес-план проекта и защитить его.

Прием заявок продлится до 29 января 2021 года на сайте: https://rybakovpreschoolaward.ru. Результаты станут известны в марте. 

- В конкурсе будет 211 победителей. Их ждут денежные призы (по 100 тыс. руб. для педагогов, заведующих и учителей, по 25 тыс. руб. для студентов, по $1000 для зарубежных лидеров), приглашение на летнюю школу – интенсив с участием ведущих деятелей дошкольного образования, а также обучение по программе «ПРОдетей», - отмечают организаторы.

Победитель номинации для предпринимателей получит 4,5 млн рублей на открытие детского сада. Призовой фонд конкурса – больше 30 млн рублей.

Учредителем конкурса является «Рыбаков Фонд». 

За четыре года в конкурсе участвовали 15 030 человек, победителями стали 1372 педагога и студента. Профессиональное сообщество, ядром которого являются участники и победители конкурса, включает больше 40 тысяч человек.


учителя конкурс
 
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