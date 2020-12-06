 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 декабря

05 декабря

04 декабря

Популярное

В Бурятии медики купили игрушки для больных раком детей

В Бурятии медики купили игрушки для больных раком детей
Общество,  Фото:pixabay.com
После болезненных и неприятных процедур ребятишкам вручают игрушки из «Шкатулки храбрости»

В преддверии Дня волонтёра, который отмечается 5 декабря, Республиканская стоматологическая поликлиника организовала добровольный сбор средств среди сотрудников. Медики купили игрушки для детей, лечащихся в онкологическом отделении Детской республиканской клинической больницы. Таким образом они пополнили «Шкатулку храбрости». Об этом сообщается в аккаунте минздрава Бурятии в Instagram.

- После болезненных и неприятных процедур детям вручают игрушки из этой «Шкатулки», чтобы хоть немного поднять настроение и помочь побороть им болезнь, - отмечается здесь.

- Хотим поблагодарить коллектив Детской республиканской больницы за организацию «Шкатулки храбрости» и, конечно же, за ваш труд. И призываем всех неравнодушных жителей участвовать в этой акции, - призвали медики из стоматологической поликлиники. 
акция благотворительность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии медики купили игрушки для больных раком детей
В Бурятии медики купили игрушки для больных раком детей
Общество, 06.12.2020
После болезненных и неприятных процедур ребятишкам вручают игрушки из «Шкатулки храбрости»
Алиса Жамбалова завоевала бронзу на этапе Континентального кубка в Швейцарии
Алиса Жамбалова завоевала бронзу на этапе Континентального кубка в Швейцарии
Общество, 06.12.2020
Она заняла третье место в спринте свободным стилем
В Бурятии скончался заслуженный врач республики
В Бурятии скончался заслуженный врач республики
Общество, 06.12.2020
Ардан Баторов трудился в Республиканском перинатальном центре, спас много детских жизней
Ещё 242 человека подхватили коронавирус в Бурятии
Ещё 242 человека подхватили коронавирус в Бурятии
Общество, 06.12.2020
За сутки скончались 6 больных COVID-19

В Бурятии ожидается небольшой снег
В Бурятии ожидается небольшой снег
Общество, 06.12.2020
Морозов пока в Бурятии нет
Волонтёрам Бурятии вручили памятные медали президента
Волонтёрам Бурятии вручили памятные медали президента
Общество, 05.12.2020
Награждённые волонтёры помогают людям во время пандемии
Было — стало: 8-й корпус БГУ
Было — стало: 8-й корпус БГУ
Общество, 05.12.2020
Судьбоносным стал пожар в старом невзрачном здании
В Бурятии на Рождественском фестивале выступит неподражаемый Александр Шайкин
В Бурятии на Рождественском фестивале выступит неподражаемый Александр Шайкин
Общество, 05.12.2020
Преподаватель Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Александр Шайкин дал интервью «Байкал-Daily» о грядущем выступлении в Улан-Удэ
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
Общество, 05.12.2020
На входе у всех посетителей будут измерять температуру
В Бурятии выбрали главную красавицу УФСИН
В Бурятии выбрали главную красавицу УФСИН
Общество, 05.12.2020
Завершился конкурс «Мисс УИС»
В Бурятии становится больше добровольных пожарных
В Бурятии становится больше добровольных пожарных
Общество, 05.12.2020
5 декабря отмечается Международный день добровольца
В Бурятии снижается число смертей от ковида
В Бурятии снижается число смертей от ковида
Общество, 05.12.2020
Снижается и занятость ковидных коек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^