В Бурятии медики купили игрушки для больных раком детей

После болезненных и неприятных процедур ребятишкам вручают игрушки из «Шкатулки храбрости»



В преддверии Дня волонтёра, который отмечается 5 декабря, Республиканская стоматологическая поликлиника организовала добровольный сбор средств среди сотрудников. Медики купили игрушки для детей, лечащихся в онкологическом отделении Детской республиканской клинической больницы. Таким образом они пополнили «Шкатулку храбрости». Об этом сообщается в аккаунте минздрава Бурятии в Instagram.

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- После болезненных и неприятных процедур детям вручают игрушки из этой «Шкатулки», чтобы хоть немного поднять настроение и помочь побороть им болезнь, - отмечается здесь.

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- Хотим поблагодарить коллектив Детской республиканской больницы за организацию «Шкатулки храбрости» и, конечно же, за ваш труд. И призываем всех неравнодушных жителей участвовать в этой акции, - призвали медики из стоматологической поликлиники.

