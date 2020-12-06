Военным в Бурятии разъяснили возможности рефинансирования по ипотеке



Представителями читинского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» было проведено выездное мероприятие с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии. В нём приняли участие более 200 военнослужащих.



Участникам беседы рассказали о возможности улучшения условий кредитования по программе «Военная ипотека», а также о рефинансировании ранее предоставленных ипотечных кредитов путём получения в банке нового кредита по сниженной процентной ставке.



Была проведена лекция, нацеленная на повышение финансовой грамотности, даны ответы на вопросы по функционированию накопительно-ипотечной системы.



Благодаря разъяснительной работе специалистов в Кяхтинском гарнизоне будут активней проводиться сделки по рефинансированию ипотечных кредитов. Это позволит военнослужащим существенно сократить срок приобретения жилья, сообщили в пресс-службе ВВО.

