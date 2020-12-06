Она заняла третье место в спринте свободным стилем
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова заняла третье место в спринте свободным стилем на этапе Континентального кубка по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария).
Победу на соревнованиях одержала представительница Швейцарии Надин Фендрих - 3 минуты 07,76 секунды. На втором месте – спортсменка из Германии Антониа Фребель (+4,40 секунды), на третьем - россиянка, лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова (+6,16).
Соревнования стартовали 5 декабря.
Алиса Жамбалова завоевала бронзу на этапе Континентального кубка в Швейцарии
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