Алиса Жамбалова завоевала бронзу на этапе Континентального кубка в Швейцарии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Она заняла третье место в спринте свободным стилем



Бурятская лыжница Алиса Жамбалова заняла третье место в спринте свободным стилем на этапе Континентального кубка по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария).



Победу на соревнованиях одержала представительница Швейцарии Надин Фендрих - 3 минуты 07,76 секунды. На втором месте – спортсменка из Германии Антониа Фребель (+4,40 секунды), на третьем - россиянка, лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова (+6,16).



Соревнования стартовали 5 декабря.

