 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 декабря

05 декабря

04 декабря

Популярное

Алиса Жамбалова завоевала бронзу на этапе Континентального кубка в Швейцарии

Алиса Жамбалова завоевала бронзу на этапе Континентального кубка в Швейцарии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она заняла третье место в спринте свободным стилем

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова заняла третье место в спринте свободным стилем на этапе Континентального кубка по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария).

Победу на соревнованиях одержала представительница Швейцарии Надин Фендрих - 3 минуты 07,76 секунды. На втором месте – спортсменка из Германии Антониа Фребель (+4,40 секунды), на третьем - россиянка, лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова (+6,16).

Соревнования стартовали 5 декабря. 
спорт лыжный спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алиса Жамбалова завоевала бронзу на этапе Континентального кубка в Швейцарии
Алиса Жамбалова завоевала бронзу на этапе Континентального кубка в Швейцарии
Общество, 06.12.2020
Она заняла третье место в спринте свободным стилем
В Бурятии скончался заслуженный врач республики
В Бурятии скончался заслуженный врач республики
Общество, 06.12.2020
Ардан Баторов трудился в Республиканском перинатальном центре, спас много детских жизней
Ещё 242 человека подхватили коронавирус в Бурятии
Ещё 242 человека подхватили коронавирус в Бурятии
Общество, 06.12.2020
За сутки скончались 6 больных COVID-19

В Бурятии ожидается небольшой снег
В Бурятии ожидается небольшой снег
Общество, 06.12.2020
Морозов пока в Бурятии нет
Волонтёрам Бурятии вручили памятные медали президента
Волонтёрам Бурятии вручили памятные медали президента
Общество, 05.12.2020
Награждённые волонтёры помогают людям во время пандемии
Было — стало: 8-й корпус БГУ
Было — стало: 8-й корпус БГУ
Общество, 05.12.2020
Судьбоносным стал пожар в старом невзрачном здании
В Бурятии на Рождественском фестивале выступит неподражаемый Александр Шайкин
В Бурятии на Рождественском фестивале выступит неподражаемый Александр Шайкин
Общество, 05.12.2020
Преподаватель Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Александр Шайкин дал интервью «Байкал-Daily» о грядущем выступлении в Улан-Удэ
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
Общество, 05.12.2020
На входе у всех посетителей будут измерять температуру
В Бурятии выбрали главную красавицу УФСИН
В Бурятии выбрали главную красавицу УФСИН
Общество, 05.12.2020
Завершился конкурс «Мисс УИС»
В Бурятии становится больше добровольных пожарных
В Бурятии становится больше добровольных пожарных
Общество, 05.12.2020
5 декабря отмечается Международный день добровольца
В Бурятии снижается число смертей от ковида
В Бурятии снижается число смертей от ковида
Общество, 05.12.2020
Снижается и занятость ковидных коек
Улан-удэнцу удалили гигантскую опухоль, которую он не замечал
Улан-удэнцу удалили гигантскую опухоль, которую он не замечал
Общество, 05.12.2020
Из живота удалили семикилограммовую опухоль  
В Улан-Удэ днём до -11
В Улан-Удэ днём до -11
Общество, 05.12.2020
Ночные температуры в Бурятии достигали -32 градусов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^