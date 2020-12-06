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В Бурятии военные боролись с нападением дронов «противника»

В Бурятии военные боролись с нападением дронов «противника»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Прошло военное учение 

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, в рамках единого дня специалиста РЭБ отработали вопросы прикрытия военных объектов от ударов беспилотной авиации условного противника.

Военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы и выполнили нормативы по развёртыванию современных комплексов и станций РЭБ.

По замыслу учения, боевые дроны условного противника выполнили разведку местности и выбор наиболее важных целей для бомбометания. Расчёты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск-2» выполнили задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи дронов «противника».

После определения беспилотников «противника» военнослужащие осуществили постановку радиопомех, нарушили управление средствами нападения и блокировали передачу полученных ими данных. Затем расчёты РЭБ принудительно посадили летательные аппараты в назначенных районах.

- Основной целью мероприятия являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении задач по прикрытию объектов от несанкционированного ведения разведки беспилотными аппаратами противника, - отметили в пресс-службе ВВО.

Единый день специалиста РЭБ проводился на трех полигонах ВВО на территории республики. В учебных мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специальной военной техники РЭБ.
армия военные учения
 
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