В Бурятии военные боролись с нападением дронов «противника»



Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, в рамках единого дня специалиста РЭБ отработали вопросы прикрытия военных объектов от ударов беспилотной авиации условного противника.



Военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы и выполнили нормативы по развёртыванию современных комплексов и станций РЭБ.



По замыслу учения, боевые дроны условного противника выполнили разведку местности и выбор наиболее важных целей для бомбометания. Расчёты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск-2» выполнили задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи дронов «противника».



После определения беспилотников «противника» военнослужащие осуществили постановку радиопомех, нарушили управление средствами нападения и блокировали передачу полученных ими данных. Затем расчёты РЭБ принудительно посадили летательные аппараты в назначенных районах.



- Основной целью мероприятия являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении задач по прикрытию объектов от несанкционированного ведения разведки беспилотными аппаратами противника, - отметили в пресс-службе ВВО.



Единый день специалиста РЭБ проводился на трех полигонах ВВО на территории республики. В учебных мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специальной военной техники РЭБ.

