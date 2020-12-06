Житель Бурятии незаконно получал пособие по безработице

Возбуждено уголовное дело
В Закаменском районе в полицию поступило заявление от районного центра занятости населения о причинении ущерба более 17 тысяч рублей.
Оказалось, что с декабря 2017 года по март 2018 года один из жителей получал пособия по безработице, имея при этом постоянное место работы в одном из магазинов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В министерстве напомнили, что граждане, которые стоят на учёте в центре занятости населения и получают выплаты, при устройстве на работу обязаны уведомить центр для снятия с учёта и прекращения выплат.
Возбуждено уголовное дело
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