В Бурятии скончался заслуженный врач республики

Ардан Баторов трудился в Республиканском перинатальном центре, спас много детских жизней



В Бурятии скончался Ардан Баторов, врач, детский анестезиолог-реаниматолог со стажем более 35 лет, спасший множество детских жизней, заслуженного врача республики.



После окончания Красноярского медицинского института и прохождения интернатуры Ардан Базарович работал участковым врачом в Детской больнице № 2 Улан-Удэ, в 1988 году - врачом психиатром-наркологом в Республиканском наркологическом диспансере. С 1989 года Ардан Базарович посвятил свою жизнь одному из самых сложных направлений медицины - детской анестезиологии и реанимации, пройдя путь от врача до заведующего отделения.



С июня 2008 года Ардан Базарович трудился в Республиканском перинатальном центре.



- Прекрасный врач, человек большой души и неиссякаемой энергии. Ардан Базарович выезжал в районы по санитарной авиации, с оказанием практической помощи районным врачам. В 2017 году прошёл профессиональную переподготовку по рентгенологии. За добросовестный труд во благо здоровья награждён почетной грамотой министерства здравоохранения России, медалью за заслуги перед здравоохранением Бурятии 2 степени. Ардан Базаровича отличало жизнелюбие и оптимизм, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм. Выражаем искренние соболезнования родственникам. Ардан Базарович был хорошим, добрым и просто светлым человеком, - отметили в Республиканском перинатальном центре.





