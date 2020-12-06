Ещё 242 человека подхватили коронавирус в Бурятии

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 6 декабря зарегистрировано 20 643 случаев заражения COVID-19. 55% инфицирования из этого числа - 11 446 случаев - приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 242 человек. Из 242 новых случаев COVID-19: 196 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Как сообщал «Байкал-Daily», вчера коронавирус выявили у 245 человек.
Круг контактных лиц составляет 4614 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 168 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Всего выздоровели от COVID-19 – 16052 человек, в том числе за минувшие сутки 290. Дополнительно снято с наблюдения 527 пациентов.
В стационарах Бурятии получают лечение 1932 пациента с коронавирусом (из них детей - 26), с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1569. В отделениях реанимации находится 98 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 48 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2869 коек, занято – 1932, свободно – 937 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,3%.
Амбулаторное лечение проходят 2182 пациента с COVID-19, наблюдается 8893 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 477 человек, в том числе за прошедшие сутки – 6.