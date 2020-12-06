Морозов пока в Бурятии нет
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами небольшой снег, днём по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -10,-15, местами -17,-22, по южному Прибайкалью -5,-9.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Днём -10,-12.
В Бурятии ожидается небольшой снег
Общество, Фото:
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