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В Бурятии ожидается небольшой снег

В Бурятии ожидается небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Морозов пока в Бурятии нет

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами небольшой снег, днём по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -10,-15, местами -17,-22, по южному Прибайкалью -5,-9.

В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Днём -10,-12.

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