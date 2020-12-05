В Бурятии выбрали главную красавицу УФСИН

В УФСИН по Бурятии завершился первый этап шестого всероссийского конкурса «Мисс УИС» (уголовно-исполнительная система). За титул боролись восемь сотрудниц, подробнее о них «Байкал-Daily» сообщал ранее.
Конкурсантки прошли испытания по профессиональной, огневой и физической подготовке, а также продемонстрировали творческие способности.
Творческая часть конкурса прошла в дистанционном формате. Участницы представили на суд жюри видеоролики. В них они рассказали о своей профессии и о красоте и богатстве родного края. Девушки танцевали и перевоплощались в музейные экспонаты. Также они дефилировали в форменной одежде и в вечернем платье.
В состав жюри конкурса вошли сотрудники и ветераны УИС, директор регионального конкурса красоты и таланта «Миссис Бурятия» Наталья Быкова и её команда. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки всех конкурсанток.
В итоге титул «Мисс УИС» получила инспектор отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, старший лейтенант внутренней службы Анастасия Никитина. Ей предстоит представить уголовно-исполнительную систему Бурятии на втором этапе конкурса «Мисс УИС» в Москве.
По итогам конкурса первой вице-Мисс стала Екатерина Чернышева (исправительная колония №8), второй вице-Мисс – Анастасия Алексеева (колония-поселение №3).
Каждой из девушек присвоены номинации:
«Мисс Очарование» - Татьяна Яковлева (исправительная колония №1);
«Мисс Зрительских симпатий» - Анастасия Кузнецова (исправительная колония №2);
«Мисс Креативность» - Дарима Батуева (лечебно-исправительное учреждение №5);
«Мисс Грация» - Алина Дымбрынова (исправительная колония №7);
«Мисс Артистичность» - Алена Калашникова (СИЗО-1).
Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Зоригто Шаргакшанов поздравил финалисток конкурса и вручил дипломы, цветы и подарки участницам, а также наградные ленты и диадему победительнице.