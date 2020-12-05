 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 декабря

04 декабря

Популярное

В Бурятии выбрали главную красавицу УФСИН

В Бурятии выбрали главную красавицу УФСИН
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Завершился конкурс «Мисс УИС»

В УФСИН по Бурятии завершился первый этап шестого всероссийского конкурса «Мисс УИС» (уголовно-исполнительная система). За титул боролись восемь сотрудниц, подробнее о них «Байкал-Daily» сообщал ранее.

Конкурсантки прошли испытания по профессиональной, огневой и физической подготовке, а также продемонстрировали творческие способности.

Творческая часть конкурса прошла в дистанционном формате. Участницы представили на суд жюри видеоролики. В них они рассказали о своей профессии и о красоте и богатстве родного края. Девушки танцевали и перевоплощались в музейные экспонаты. Также они дефилировали в форменной одежде и в вечернем платье.




В состав жюри конкурса вошли сотрудники и ветераны УИС, директор регионального конкурса красоты и таланта «Миссис Бурятия» Наталья Быкова и её команда. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки всех конкурсанток.

В итоге титул «Мисс УИС» получила инспектор отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, старший лейтенант внутренней службы Анастасия Никитина. Ей предстоит представить уголовно-исполнительную систему Бурятии на втором этапе конкурса «Мисс УИС» в Москве.



По итогам конкурса первой вице-Мисс стала Екатерина Чернышева (исправительная колония №8), второй вице-Мисс – Анастасия Алексеева (колония-поселение №3).

Каждой из девушек присвоены номинации:

«Мисс Очарование» - Татьяна Яковлева (исправительная колония №1);

«Мисс Зрительских симпатий» - Анастасия Кузнецова (исправительная колония №2);

«Мисс Креативность» - Дарима Батуева (лечебно-исправительное учреждение №5);

«Мисс Грация» - Алина Дымбрынова (исправительная колония №7);

«Мисс Артистичность» - Алена Калашникова (СИЗО-1).

Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Зоригто Шаргакшанов поздравил финалисток конкурса и вручил дипломы, цветы и подарки участницам, а также наградные ленты и диадему победительнице.




конкурс конкурс красоты УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выбрали главную красавицу УФСИН
В Бурятии выбрали главную красавицу УФСИН
Общество, 05.12.2020
Завершился конкурс «Мисс УИС»
В Бурятии становится больше добровольных пожарных
В Бурятии становится больше добровольных пожарных
Общество, 05.12.2020
5 декабря отмечается Международный день добровольца
В Бурятии снижается число смертей от ковида
В Бурятии снижается число смертей от ковида
Общество, 05.12.2020
Снижается и занятость ковидных коек
Улан-удэнцу удалили гигантскую опухоль, которую он не замечал
Улан-удэнцу удалили гигантскую опухоль, которую он не замечал
Общество, 05.12.2020
Из живота удалили семикилограммовую опухоль  
В Улан-Удэ днём до -11
В Улан-Удэ днём до -11
Общество, 05.12.2020
Ночные температуры в Бурятии достигали -32 градусов
В Бурятии стартовал семейный конкурс видеороликов о ЗОЖ
В Бурятии стартовал семейный конкурс видеороликов о ЗОЖ
Общество, 04.12.2020
Победителей наградят дипломами и призами
В Забайкалье определят «Звёзд спорта»
В Забайкалье определят «Звёзд спорта»
Общество, 04.12.2020
В регионе выберут лучших спортивных деятелей
В Бурятии новобранцы приступили к подготовке после карантина
В Бурятии новобранцы приступили к подготовке после карантина
Общество, 04.12.2020
Всего к занятиям привлечено более 400 человек из осеннего призыва
Улан-удэнцев приглашают на конкурс «Город новогодних чудес»
Улан-удэнцев приглашают на конкурс «Город новогодних чудес»
Общество, 04.12.2020
Победитель получит «семейный ужин» в ресторане
В Улан-Удэ выберут лучших учителей бурятского языка и литературы
В Улан-Удэ выберут лучших учителей бурятского языка и литературы
Общество, 04.12.2020
Мероприятие проведут в дистанционном формате
На Байкале продолжаются съёмки виртуальных экскурсий
На Байкале продолжаются съёмки виртуальных экскурсий
Общество, 04.12.2020
Операторы 3D-прогулок по озеру поделились нюансами работы
В Бурятии выбирают лучших молодых писателей
В Бурятии выбирают лучших молодых писателей
Общество, 04.12.2020
Произведения поэтов и прозаиков соревнуются за приз читательских симпатий
В Улан-Удэ наградили лучших волонтёров Советского района
В Улан-Удэ наградили лучших волонтёров Советского района
Общество, 04.12.2020
Награждённые внесли значительный вклад в развитие добровольчества на территории города
В Бурятии в 2021 году завершится ремонт дороги к озеру Щучье
В Бурятии в 2021 году завершится ремонт дороги к озеру Щучье
Общество, 04.12.2020
Также планируют ремонт автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск»
В Забайкалье трёх Героев Труда наградят премиями губернатора
В Забайкалье трёх Героев Труда наградят премиями губернатора
Общество, 04.12.2020
Поощрение они получат в связи с празднованием Дня Героев Отечества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^