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05 декабря

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В Бурятии снижается число смертей от ковида

В Бурятии снижается число смертей от ковида
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снижается и занятость ковидных коек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 5 декабря общее число случаев заражения коронавирусом выросло до 20 401. Из них 56% (11 325) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки диагноз подтвердили у 245 человек. Из них 194 пациента были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

В последние дни в Бурятии наметилась тенденция к падению уровня заболеваемости. Днём ранее было 243 заражённых, а до этого 238 (что стало абсолютным минимум с 15 ноября). Вторую половину ноября ежедневный прирост составлял 260-270 заболевших (рекордным пока остаётся +281).

За сутки умерли шесть человек. Это меньше, чем в последние дни. Днём ранее скончались девять человек, до этого десять, восемь и семь соответственно. Всего же с начала пандемии коронавирус в Бурятии унёс жизни 471 больного.

За всё время от COVID-19 выздоровели 15762 человек, или 77%. В том числе накануне вылечились 302 пациента.

Сегодня в стационарах республики лечатся 1915 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 29), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1561. В отделениях реанимации находится 104 пациента (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 26).

Занятость коечного фонда продолжает снижаться и на сегодня составляет 66%.

Амбулаторное лечение проходят 2253 пациентов с COVID-19. Наблюдается 8201 человек.

Круг контактных лиц составляет 4595 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в торговых центрах и общепите Бурятии в преддверии новогодних праздников усиливают противоэпидемические мероприятия.

Также республиканский оперштаб перед новогодними праздниками усилил контроль по обеспечению эпидемиологической безопасности в гостиницах, отелях и гостевых домах.

98-летняя жительница Бурятии победила коронавирус.

В ковидном отделении в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии артисты-мужчины устроили концерт для женщин-медиков.

Волонтёры «Добродома» отметили маленький юбилей, выполнив 27 тысяч заявок.






коронавирус профилактика
 
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