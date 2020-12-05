Улан-удэнцу удалили гигантскую опухоль, которую он не замечал

Из живота удалили семикилограммовую опухоль



Врачи онкодиспансера в Улан-Удэ провели уникальную операцию, удалив гигантскую опухоль из брюшной полости пациента. Вес опухоли составил семь килограммов. Операция шла несколько часов, сообщили представители онкодиспансера.

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Удивительно, но о гигантской опухоли пациент даже не подозревал. Хотя его живот начал увеличиваться с подросткового возраста. Затем появились проблемы со здоровьем: проблемы с пищеварением, хронические запоры, чувство боли после приёма пищи, чувство распирания.



В 21 год молодой человек прошёл УЗИ, после чего обратился в онкологический диспансер.



После осмотра онколога и дообследования была выявлена гигантская опухоль брюшной полости размером 160*250*240мм. На консилиуме было решено провести оперативное лечение, в результате которого из брюшной полости удалили семикилограммовую опухоль.

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Опухоль внутри брюшной полости фиксировалась к жировой клетчатке поджелудочной железы.



- Гигантская опухоль подозрительная на злокачественную, поэтому оперировали в условиях диспансера. Основная сложность была в извлечении опухоли. Из-за размеров опухоли пришлось выполнить тотальную лапаротомию, а это разрез от мечевидного отростка до лона. Опухоль была в окружении жизненно важных органов. Поэтому мобилизировали по сантиметру, аккуратно отделяя от каждого органа. Сейчас ждем результаты гистологии, чтобы узнать злокачественная она или нет, - рассказал врач-онколог Андрей Усольцев.

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У пациента из-за опухоли сместились органы: желудок поднялся вверх, кишечник опустился вниз; печень и селезёнка под диафрагмой сместились выше в грудную полость.

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Сразу после операции все органы встали на место. Сейчас пациент чувствует себя лучше.

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