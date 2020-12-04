В Бурятии рассказали, как выбрать качественный сыр

В отличие от сырного продукта, натуральному сыру необходимо время для созревания не менее 30-60 дней
Сыров в магазинах огромное количество. И порой потребителю сложно сделать правильный выбор. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили о видах сыра и о том, на что нужно обратить внимание при покупке продукта.
На что обратить внимание при покупке?
- внимательно прочитайте название сыра;
- приобретая сыр в магазине, необходимо внимательно изучать состав продукта на этикетке;
- предпочтительнее выбирать сыр в фабричной упаковке, на ней всегда можно найти состав продукта и срок, до которого его нужно употребить;
- фабричная упаковка гарантирует отсутствие посторонних бактерий.
Для изготовления натурального сыра используют следующие ингредиенты: сырое коровье молоко исключительно высшего и первого сорта, сырое обезжиренное молоко; сырые сливки; соль поваренную пищевую; бактериальные закваски и концентраты молочно-кислых бактерий; натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато).
Чтобы приготовить 1 кг натурального сыра, необходимо около 11 литров молока. Натуральный сыр после изготовления не сразу поступает в продажу. В отличие от сырного продукта, натуральному сыру необходимо время для созревания не менее 30-60 дней.
Как понять, что сыр хорошего качества?
На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы, неправильной или угловатой формы, круглой овальной или угловатой формы. Не должно быть трещин, неровностей.
Корка ровная, тонкая, без повреждений, покрытая полимерной пленкой. Толстоватый подкорковый слой не допускается. Аромат сырный, сладковато-пряный, либо слегка кисловатый. Ни в коем случае не прогорклый, тухлый, сальный. Не допустимо наличие плесени, за исключением специальных сортов.
Цвет от белого до светло-желтого, ровный по всей массе. Консистенция эластичная, однородная по всей массе, не допускается рыхлая, потрескавшаяся.
В случае обнаружения продукции ненадлежащего качества, информация о наименованиях конкретных производителей и брендов публикуется в открытом доступе на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.
В Бурятии рассказали, как выбрать качественный сыр
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