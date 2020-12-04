В Улан-Удэ показали, как трамвайные пути чистят по ночам

Каждую ночь чистят все 56 км трамвайных путей



По ночам, пока Улан-Удэ спит, на трамвайных путях работает спецпоезд-снегоочиститель. МУП «Управление трамвая» продемонстрировало, как он работает. Спецпоезд оснащён щетками и занимается выдувом снега.



- Там, где рельсы совмещены с автомобильной дорогой, например, на остановке «Советская», Элеваторе - особо проблемные участки. Снег утрамбовывается, возникают опасные снежные накаты и ледяные корки. Здесь сначала работает погрузчик, который отскабливает спрессованный снег, лед, а за ним идет вагон-снегоочиститель, - рассказали в МУП «Управление трамвая».



Каждую ночь чистят от снега все трамвайные пути, а это 56 км.



Этот снегоочиститель сконструировали более 20 лет назад. Техника работает до сих пор.

