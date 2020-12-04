Улан-удэнцев научат печь козули

Мастер-класс пройдёт на следующей неделе



8 декабря в 16:30 на официальной странице Городского культурного центра в Instagram @mau_gkc_uu пройдёт кулинарный мастер-класс. На нём научат готовить традиционные новогодние козули, а также расскажут историю их происхождения, сообщается на странице центра в соцсети.



Козули – это фигурные северные пряники. Выпекались козули к зимним праздникам и служили не только лакомством, но и домашним оберегом на весь год.



Козули первоначально являлись лакомством поморов (жителей Архангельской губернии), которые изготовляли их только на Рождество. В настоящий момент козули изготавливают в Архангельской и Мурманской областях, а также на Урале. Козули принято считать разновидностью пряников; также используются детьми как игрушки.



Название козуля образовано не от слова коза или косуля, а от поморского слова, обозначающего «завиток», «змейка».



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