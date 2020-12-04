Об этом сообщили синоптики
Аномально тёплая погода установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на выходных. Днём до -4… -9, но ночи будут холодными, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на синоптиков региональных Гидрометцентров.
По Бурятии местами небольшой снег. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду.
Температура ночью -18…. -23, местами -27… -32 градуса. Днём -9… -14, по северным районам до -20, а по Прибайкалью до -4 градусов.
В Бурятии ожидаются аномально тёплые выходные
Общество, Фото:
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