В Бурятии ожидаются аномально тёплые выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Об этом сообщили синоптики



Аномально тёплая погода установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на выходных. Днём до -4… -9, но ночи будут холодными, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на синоптиков региональных Гидрометцентров.



По Бурятии местами небольшой снег. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду.



Температура ночью -18…. -23, местами -27… -32 градуса. Днём -9… -14, по северным районам до -20, а по Прибайкалью до -4 градусов.









